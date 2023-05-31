Подмосковье 31 мая 2023, 10:18 Фестиваль ко Дню предпринимателя прошел в Раменском округе

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День предпринимателя в Раменском округе отпраздновали фестивалем. Его участниками стали более 70 представителей бизнеса.

«Мне очень приятно разговаривать с людьми, которые в первый раз пришли сюда и оценивают это с точки зрения обывателя. <…> Есть те, кто уже не первый раз участвуют. <…> Ряд предприятий уже продвинулись значительно вперед, увеличили объем, людей пригласили на работу, выбрали какую-то другую стезю, потому что импортозамещение, санкции», — рассказал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

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На мероприятии подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Первый документ касался совместной работы администрации округа и арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Работа с третейским судом поможет бизнесменам Раменского сэкономить деньги, время и даст гарантию полной конфиденциальности.

Еще администрация округа договорилась о сотрудничестве с Союзом содействия женскому предпринимательству. Именно в Раменском четыре года назад начал реализовываться проект «Нежный бизнес». За это время отделения организации открыли в 54 округах Подмосковья, объединив пять тысяч женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о качественной работе инвестблока правительства региона и напомнил о важности поддержки предпринимателей.

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