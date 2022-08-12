Фестиваль книг и яблок пройдет в Коломне в начале сентября

Юбилейный, десятый яблочно-книжный фестиваль пройдет 3 сентября в Коломне и 4 сентября в Даровом. Это будут первые выходные осени, и для горожан и гостей будут работать сразу 15 площадок фестиваля, который состоится в историческом центре Коломны.

Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в последнее время в Коломну привлекаются не только туристы, но и представители творческих профессий. Большую роль в этом играет и фестиваль «Антоновские яблоки», который становится настоящим местом притяжения для креативных людей.

«Главные участники „Антоновских яблок“ — люди, причастные к созданию книг: писатели, художники, издатели. На протяжении уже целого десятилетия фестиваль открывает новые имена в литературе и издательском деле, способствует развитию сотрудничества между „книгосоздателями“. А еще служит отличной площадкой для их общения с читателями, всеми кто любит и ценит хорошие книги», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Темой фестиваля в текущем году стала «Невесомая весомость». Людям расскажут о материальном и нематериальном, о полетах во сне и наяву, о многочисленных воспоминаниях и мечтаниях. Например, в открытой Литературной студии состоятся беседы о мемуарах и дневниках известных личностей. Пройдет и музыкальная часть фестиваля, которая никого не оставит равнодушным.

На книжном маркете найдутся новинки примерно от 30 издательств. Кроме того, будет и собственная фестивальная кухня с гастрономическими интересными идеями от шеф-поваров.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Московской области, Российский фонд культуры, Центр познавательного туризма «Коломенский посад», ГАУК МО «Центр культурных инициатив».

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