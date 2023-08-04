Подмосковье 04 августа 2023, 14:37 Фестиваль казачьей культуры пройдет в Подмосковье 5 августа Министерство культуры и туризма МО

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Областной фестиваль казачьей культуры Kazaki.ru пройдет 5 августа в Раменском под девизом «Встань за веру, русская земля!». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, целью мероприятия является развитие народных традиций древней этносословной группы и приобщение молодежи к ценностям казачества.

На открытии фестиваля состоится вокальный конкурс «Пой, душа степная» с участием народных творческих коллективов Московской области. Также на мероприятии пройдут реконструкция показательных выступлений стрельцов Московского царства XVII века и мастер-классы по живописи, гончарному делу, плетению и многое другое.

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Вход на праздник бесплатный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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