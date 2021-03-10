Граффити, стрит-данс и скейтбординг. Фестиваль искусств «Город А» открыл прием заявок в Подмосковье

Фестиваль-конкурс «Город А» начал принимать заявки от участников. Его проведут с 12 по 13 июня в Красногорске. Сюда приглашают креативную молодежь из 18 регионов Центрального федерального округа.

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья. Там уточнили, что в 2021 году проект получит название «Территория свободного творчества».

На два дня Красногорск станет арт-музеем под открытым небом. Здесь развернут 16 творческих площадок, где участники покажут свои навыки по разным направлениям.

Среди них короткометражное кино, граффити, фиджитал, паркур, скейтбординг, стрит-данс, файер-шоу, стрит-байк, Dj и не только.

Первый тур будет заочным — он отборочный. А проведут его до 1 апреля.

Второй — это полуфинал, тоже отборочный тур. Он продлится до 11 мая.

Финал состоится уже 13 июня. Местом проведения станет стадион «Зоркий» в Красногорске. Команда-победитель получит 300 тысяч рублей и диплом. Подать заявку можно на сайте «Росмолодежи».