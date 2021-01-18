Больше 40 фестивалей проведут в Подмосковье в этом году

В Подмосковье в этом году проведут 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

В этом году в Подмосковье пройдут традиционные мероприятия: Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину, Международный фестиваль «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана в музее-заповеднике «Горки Ленинские», фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, Международный литературный фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне.

Также для жителей подготовили три новых события, гостями которых смогут стать все желающие.

Фестиваль «Лето. Музыка. Парк» позволит показать себя исполнителям любых жанров и направлений. Участниками смогут стать любители и профессионалы, являющиеся представителями уличной культуры.

В Одинцове пройдет фестиваль кинопесни имени О. А. Анофриева. Концерт пройдет на свежем воздухе. Известные артисты театра и кино споют песни из кинофильмов.

Зарайск станет местом проведения мероприятия, посвященного 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

Полюбившийся жителям конкурс искусств «Город А» выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный танцевальный конкурс «Пространство танца» станет всероссийским.

1 февраля в Подмосковье стартует конкурс «Графика города». Участвовать в нем приглашают всех желающих. Проект призван изменить представление о дизайне городского пространства. Художники смогут внести свой вклад в преображение городских зданий через графику и дизайн. Всю информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте.