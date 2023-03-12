12 марта 2023, 14:39
Фестиваль индийской культуры прошел в Раменском
Фестиваль индийской культуры прошел в Раменском округе. Гости мероприятия могли принять участие в мастер-классах по йоге и медитациях, познакомиться с хинди, попробовать блюда индийской кухни.
В программе фестиваля были индийские танцы, роспись хной, индийский базар, спортивные практики.
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Участники фестиваля могли купить специи, чай и блюда местной кухни, украшения и сувениры. А в зоне фудкорта можно было продегустировать блюда, характерные для разных уголков Индии.
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