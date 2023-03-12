Подмосковье 12 марта 2023, 14:39 Фестиваль индийской культуры прошел в Раменском Публичное достояние

Читать 360tv в

Фестиваль индийской культуры прошел в Раменском округе. Гости мероприятия могли принять участие в мастер-классах по йоге и медитациях, познакомиться с хинди, попробовать блюда индийской кухни.

В программе фестиваля были индийские танцы, роспись хной, индийский базар, спортивные практики.

Реклама

Участники фестиваля могли купить специи, чай и блюда местной кухни, украшения и сувениры. А в зоне фудкорта можно было продегустировать блюда, характерные для разных уголков Индии.

Реклама

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что владельцы подмосковных кафе смогут оформить участки для летних веранд в онлайн-режиме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».