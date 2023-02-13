Подмосковье 13 февраля 2023, 15:59 Владельцы подмосковных кафе смогут оформить участки для летних веранд в онлайн-режиме Срок оформления участков для летних веранд в Подмосковье сократят до двух часов Пресс-служба губернатора Московской области

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Участки для открытия летних веранд владельцы кафе и ресторанов Московской области смогут оформить в онлайн-режиме. Введение цифровой услуги для представителей малого и среднего бизнеса анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципальных округов.

Глава региона отметил, что для представителей малого бизнеса в области общественного питания и торговли было сложно открывать точки в парках Подмосковья. Новая цифровая услуга должна решить этот вопрос.

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«У нас есть парки, а малому бизнесу туда доступ усложнили. Надеюсь, что в части торговли мы научились предоставлять цифровую услугу. Ходить и бить челом теперь не надо. Сегодня нам расскажут, как можно расширить летние кафе, когда на это есть спрос и погодные условия», — заявил Андрей Воробьев.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в регионе действуют 750 летних веранд, из которых 223 находятся на участках, предоставленных муниципалитетами.

Главные проблемы заключаются в отсутствии единых правил предоставления разрешений на открытие веранд на участках. Иногда владельцам кафе на руки выдают подписанную бумагу, а срок рассмотрения заявок занимает до 30 дней.

«Необходимо принять в каждом муниципалитете до 20 марта новый регламент предоставления услуги, утвердить площадки и порядок работы с верандами, где точно будет прописана методика определения платы и требования к внешнему виду площадок», — заявил Мурашов.

Министр добавил, что не позднее 1 апреля ведомство совместно с Мингосуправления запустит специальную онлайн-услугу на портале госуслуг для оформления разрешения на размещение летних веранд.

«Требования к облику будут находиться в личном кабинете. Срок размещения объекта у нас с 1 апреля по 1 ноября. Ну и самое главное — мы хотим сократить предоставление услуги с 30 дней до двух часов», — добавил Мурашов.

Министр отметил, что рынок общественного питания в Московской области продолжает расти. В прошлом году в регионе действовали 7250 предприятий, которые обеспечили работой более 50 тысяч жителей. По итогам года общее число кафе и ресторанов в Подмосковье выросло на 13%.