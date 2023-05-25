Подмосковье 25 мая 2023, 14:00 Фестиваль губернских театров стартует в Воскресенске 31 мая Московский Губернский театр

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Открытие пятого летнего фестиваля «Фабрика Станиславского» состоится 31 мая в усадьбе Кривякино. Подробнее о событии рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На открытой площадке усадебного парка гостям фестиваля представят в формате open air версию «Собаки на сене» Московского Губернского театра — премьеру этого сезона. В конкурсной же программе пройдут показы спектаклей из Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка.

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Лауреатов «Фабрики Станиславского» назовут 10 июня в Московском Губернском театре. Победителям вручат эксклюзивные статуэтки «Верю» — эти миниатюры Станиславского по специальному заказу делают мастера Дулевского фарфорового завода. Обладателю спецприза вручат особый подарок, изготовленный объединением «Гжель».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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