Подмосковье 26 марта 2024, 17:27 Фестиваль фламенко пройдет в Ступине 30 и 31 марта Пресс-служба администрации города или района

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Фестиваль фламенко La Plata пройдет в Ступине 30 и 31 марта. Для гостей выступят лучшие исполнители России, а также организуют ярмарку сувениров.

Как рассказали в администрации округа, фестиваль пройдет в 12-й раз. Гости смогут больше узнать об искусстве Испании, увидеть выступления солистов, творческих коллективов и музыкантов.

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Гала-концерт при участии Мануэлы Барриос и лучших российских исполнителей фламенко пройдет 30 марта, а 31 марта состоятся выступления под фонограмму.

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