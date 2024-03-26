26 марта 2024, 17:27
Фестиваль фламенко пройдет в Ступине 30 и 31 марта
Фестиваль фламенко La Plata пройдет в Ступине 30 и 31 марта. Для гостей выступят лучшие исполнители России, а также организуют ярмарку сувениров.
Как рассказали в администрации округа, фестиваль пройдет в 12-й раз. Гости смогут больше узнать об искусстве Испании, увидеть выступления солистов, творческих коллективов и музыкантов.
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Гала-концерт при участии Мануэлы Барриос и лучших российских исполнителей фламенко пройдет 30 марта, а 31 марта состоятся выступления под фонограмму.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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