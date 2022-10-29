Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Щелкове | 360°

29 октября 2022, 19:33
Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Щелкове
XXI фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области состоялся в Щелкове. В нем приняли участие пять команд, которые представляли Коломенскую, Одинцовскую, Балашихинскую, Подольскую и Сергиево-Посадскую епархии.
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Традиционное спортивное мероприятие проходит ежегодно, отметили в Минспорта Подмосковья. Его организаторами выступили Министерство физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальный отдел координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской православной церкви и администрация городского округа Щелково.
В программе фестиваля были соревнования по мини-футболу, городошному спорту, перетягиванию каната, дартсу, подтягиваниям, комбинированная легкоатлетическая эстафета и веселые старты.
Первое место в веселых стартах заняла команда Коломенской епархии, второе — Одинцовской, а бронзу взяла команда из Балашихи.
В городках лучшими стали представители Одинцовской епархии, вторыми стали ребята из Сергиева Посада, на третьем месте — участники из Балашихи.
Первое место в перетягивании каната завоевала команда Балашихинской епархии, вторыми стали представители Коломны, а тройку лидеров замкнули ребята из Подольска.
Вне соревновательной программы прошли состязания по корнхолу.
Фестиваль духовной и физической культуры проходит в Подмосковье с 2001 года. В нем принимают участие воспитанники воскресных школ в возрасте от 9 до 14 лет.
Ранее товарищеский матч с военными, вернувшимися из зоны СВО, провели в Балашихе. Его организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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