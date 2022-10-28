Звезды футбола провели товарищеский матч с командой вернувшихся из зоны СВО военных | 360°

Спорт 28 октября 2022, 19:23 Звезды футбола провели товарищеский матч с командой вернувшихся из зоны СВО военных Министр Абаренов: товарищеский матч с военным — инициатива губернатора Подмосковья «360»

Читать 360tv в

В Балашихе прошел товарищеский матч между «Легендами футбола» и командой «Герои Подмосковья», в которую вошли футболисты-любители из дивизии имени Дзержинского, принимавшие участие в спецоперации.

На поле с российскими военными вышли прославленные российские футболисты, среди которых Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов, Василий Иванов, Игорь Семшов и другие. Семьи участников матча поддерживали их на трибунах.

Реклама

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что турнир помог показать военнослужащим, что их поддерживает вся Россия.

Реклама

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда делает акцент на максимальной поддержке ребят, которые защищают нашу страну, и их семей. Сегодняшняя игра также его инициатива. Мы хотели немного отвлечь ребят, через легенд футбола показать, что с ними все Подмосковье, вся страна. Судя по отзывам Героев России — у нас получилось». Дмитрий Абаренов Министр физической культуры и спорта Подмосковья

Командир ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского Николай Кузнецов, отметил, что для них это событие не рядовое. Им было приятно получить столько внимания и поддержки.

«Мы тронуты тем вниманием, которое нам оказывают жители Подмосковья во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым». Николай Кузнецов Командир ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского

Капитан команды «Легенды футбола», восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Андрей Тихонов подметил, что для футболистов поиграть на одном поле с защитниками Родины — честь.

«Мы очень рады, что приехали сегодня поддержать ребят, провести такой матч, который устроили губернатор Московской области и руководство гарнизона. Для нас это большая честь. Когда играешь с такими людьми, находишься рядом, испытываешь особые чувства. С нами вышел даже Герои России». Андрей Тихонов Капитан команды «Легенды футбола», восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака»

Товарищеский матч прошел в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор». В разных муниципалитетах Московской области прошло 12 игр между звездными футболистами и дворовыми командами. Матчи посетили порядка 32 тысяч зрителей.