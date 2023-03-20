Подмосковье 20 марта 2023, 17:35 Фестиваль финансовой культуры и грамотности стартовал в Подмосковье

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Фестиваль финансовой культуры и грамотности начался в Подмосковье. Первые мероприятия, подготовленные в его рамках, прошли для пенсионеров. Так, центральной площадкой стал клуб «Активного долголетия» в Одинцове, а все желающие смогли присоединиться к онлайн-трансляции.

«Мы понимаем, что люди „серебряного возраста" — одни из самых незащищенных перед мошенниками. Поэтому мы хотим, чтобы они могли обезопасить себя от финансовых ошибок и мошеннических действий», — отметила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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Для подмосковных пенсионеров провели тематические лекции, на которых рассказали об изменениях в работе с гражданами и введении единого тарифа по страховым взносам. Особое внимание на встрече уделили проблемам потребителей финансовых услуг: мошенничеству в сфере кредитования, финансовым пирамидам и общению с судебными приставами. Отмечается, что каждые четыре часа в России появляется новая финансовая пирамида, ежегодный ущерб от которой составляет около 100 миллиардов рублей.

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Для участников фестиваля также подготовили игру «Предупрежден — значит вооружен», которая помогла закрепить полученные знания. Такие же ситуативные игры будут проходить в течение недели в центрах социального обслуживания населения в Московской и Вологодской областях, а также в Республике Дагестан. Подобные занятия проведут также для школьников, студентов и учителей.

«Кроме того, участники фестиваля в течение недели могут подключиться к онлайн-урокам Банка России dni-fg.ru и pensionfg.ru. Благодаря таким масштабным мероприятиям все больше людей получают полезные финансовые знания», — сообщила начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке бизнеса в условиях СВО. Он подчеркнул, что Подмосковье продолжит помогать предпринимателям, независимо от внешних факторов.

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