Подмосковье 16 марта 2023, 08:36 «Развитие экономики делает нас сильнее». Воробьев провел встречу с предпринимателями в Истре Губернатор Московской области Воробьев провел встречу с предпринимателями в Истре РИА «Новости»

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Предпринимательство, промышленность, торговля, производство — в Подмосковье все имеет принципиально важное значение. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik во время встречи с предпринимателями в Истре.

Встреча проходила на заводе компании «Мобитрак». Главной темой стали подмосковный бизнес и его поддержка в условиях спецоперации.

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«Сам факт нашего эфира и тем бизнеса преследует главную цель — сказать, заявить и подтвердить своими действиями, что для нас и малое, и среднее, и крупное предпринимательство, промышленность, торговля, производство — все имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.

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Губернатор Подмосковья также выразил благодарность предпринимателям, которые и в «ковидные» времена, и ранее, и сейчас принимают решения по инвестициям, а также создают рабочие места.

«Мы не стесняемся это делать, потому что считаем, что развитие предпринимательства и экономики делает нас сильнее, качество жизни делает другое», — отметил губернатор.

Воробьев отметил, что встреча с предпринимателями состоялась на прекрасном технологичном предприятии.

«Я благодарен вам, вашим партнерам, команде, которая делает совершенно технологичные, современные траки, которые мы можем увидеть в разных городах не только России», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что в Подмосковье сейчас много внимания посвящают СВО.

«Мы были в госпитале, до этого в военной части. Это сейчас вызов времени, это от нас требует особой концентрации и внимания. Но мы должны уделять внимание всему важному. И бизнес, экономика для нас — именно это», — сказал Воробьев.

Стратегической задачей губернатор Подмосковья назвал то, чтобы максимальное количество услуг проходило без участия чиновников.