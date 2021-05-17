Фестиваль домашних пирогов проведут в Подмосковье 19 мая

Фестиваль-конкурс домашних пирогов проведут 19 мая в Ленинском городском округе. Участниками станут около двух тысяч человек, в том числе 400 многодетных семей.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что фестиваль-конкурс состоится в рамках празднования Международного дня семьи.

Фестиваль домашних пирогов стал уже доброй традицией Ирина Фаевская.

По ее словам, на конкурсе определят лучший домашний пирог. Многодетные семьи из Подмосковья станут участниками десяти номинаций, в которых поборются за призовые места.

«Всего в Подмосковье проживают более 90 тысяч многодетных семей, которым предоставляют не менее 30 мер поддержки» — добавила Фаевская.

На фестивале проведут большую развлекательную программу, флешмобы, концерты. Для детей будут работать аттракционы и контактный зоопарк.

Конкурс состоится в национальном конном парке «Русь» — он находится в деревне Орлово Ленинского городского округа. А начнется все в 11:00.