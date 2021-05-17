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    17 мая 2021, 16:56

    Фестиваль домашних пирогов проведут в Подмосковье 19 мая

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Фестиваль-конкурс домашних пирогов проведут 19 мая в Ленинском городском округе. Участниками станут около двух тысяч человек, в том числе 400 многодетных семей.

    Фестиваль домашних пирогов проведут в Подмосковье 19 мая | Изображение 1

    Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что фестиваль-конкурс состоится в рамках празднования Международного дня семьи.

    Фестиваль домашних пирогов стал уже доброй традицией

    Ирина Фаевская.

    По ее словам, на конкурсе определят лучший домашний пирог. Многодетные семьи из Подмосковья станут участниками десяти номинаций, в которых поборются за призовые места.

    «Всего в Подмосковье проживают более 90 тысяч многодетных семей, которым предоставляют не менее 30 мер поддержки» — добавила Фаевская.

    Фестиваль домашних пирогов проведут в Подмосковье 19 мая | Изображение 2

    На фестивале проведут большую развлекательную программу, флешмобы, концерты. Для детей будут работать аттракционы и контактный зоопарк.

    Конкурс состоится в национальном конном парке «Русь» — он находится в деревне Орлово Ленинского городского округа. А начнется все в 11:00.