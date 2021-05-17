Фестиваль домашних пирогов проведут в Подмосковье 19 мая
Фестиваль-конкурс домашних пирогов проведут 19 мая в Ленинском городском округе. Участниками станут около двух тысяч человек, в том числе 400 многодетных семей.
Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что фестиваль-конкурс состоится в рамках празднования Международного дня семьи.
Фестиваль домашних пирогов стал уже доброй традицией
По ее словам, на конкурсе определят лучший домашний пирог. Многодетные семьи из Подмосковья станут участниками десяти номинаций, в которых поборются за призовые места.
«Всего в Подмосковье проживают более 90 тысяч многодетных семей, которым предоставляют не менее 30 мер поддержки» — добавила Фаевская.
На фестивале проведут большую развлекательную программу, флешмобы, концерты. Для детей будут работать аттракционы и контактный зоопарк.
Конкурс состоится в национальном конном парке «Русь» — он находится в деревне Орлово Ленинского городского округа. А начнется все в 11:00.