Подмосковье 17 апреля 2024, 16:56 Фестиваль домашнего театра пройдет в Лобне 20 апреля Unsplash

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В городском округе пройдет уникальное событие семейного творчества — фестиваль домашнего театра. Мероприятие состоится 20 апреля.

Участники фестиваля продемонстрируют свои актерские и режиссерские способности, представив зрителям свои театральные постановки.

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Организаторами фестиваля выступают детская библиотека Лобни и творческая мастерская «Подсолнух». Мероприятие пройдет по адресу: улица Циолковского, 3. Начало в 11:00. Вход на фестиваль абсолютно свободный, что делает его доступным для всех желающих.

Напомним, что недавно в Лобне состоялся отчетный концерт местного ансамбля народной песни «Тынды-Рынды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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