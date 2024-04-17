17 апреля 2024, 16:56
Фестиваль домашнего театра пройдет в Лобне 20 апреля
В городском округе пройдет уникальное событие семейного творчества — фестиваль домашнего театра. Мероприятие состоится 20 апреля.
Участники фестиваля продемонстрируют свои актерские и режиссерские способности, представив зрителям свои театральные постановки.
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Организаторами фестиваля выступают детская библиотека Лобни и творческая мастерская «Подсолнух». Мероприятие пройдет по адресу: улица Циолковского, 3. Начало в 11:00. Вход на фестиваль абсолютно свободный, что делает его доступным для всех желающих.
Напомним, что недавно в Лобне состоялся отчетный концерт местного ансамбля народной песни «Тынды-Рынды».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.
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