Подмосковье 16 апреля 2024, 14:32 Отчетный концерт ансамбля «Тынды-Рынды» прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня прошел отчетный концерт местного ансамбля народной песни «Тынды-Рынды». Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев отметил высокий уровень артистов.

Как сообщил заместитель главы Лобни, зрители заполнили зал до отказа, и после окончания выступления аудитория не хотела отпускать артистов. Выступление ансамбля подарило всем гостям положительные эмоции.

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Ансамбль «Тынды-Рынды» основан в 2006 году при доме культуры «Чайка». На протяжении всего времени его возглавляет лауреат и дипломант многих всероссийских и международных конкурсов, профессиональный баянист и гармонист Алексей Лопасов.

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