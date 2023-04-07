Подмосковье 07 апреля 2023, 11:27 Фестиваль для участников «Активного долголетия» в честь Дня космонавтики прошел в Королеве Министерство социального развития Московской области

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Участники «Активного долголетия» из семи городских округов посетили «Космический фестиваль» в Королеве. Пенсионеры смогли окунуться в мир виртуальной реальности, попробовать космическую еду, сделать брошь в виде ракеты и многое другое.

«Космический фестиваль» собрал всех любителей звезд и галактик в Центральном дворце культуры имени Калинина. Там пенсионеры смогли насладиться праздничным концертом, приуроченным ко Дню космонавтики, а также потанцевать под духовой оркестр», — отметили в министерстве социального развития Московской области.

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Почетным гостем фестиваля стал Герой России, летчик-космонавт Сергей Авдеев. Он рассказал про свой первый полет и ответил на интересующие вопросы. На фестивале летчику также вручили серебряную монету из памятной серии «Выдающиеся личности России».

«В Королеве порядка 1,3 тысячи активных долголетов регулярно посещают массовые мероприятия. Для них мы уже провели 1,5 тысячи мероприятий, в дальнейшем количество фестивалей и памятных встреч будет только увеличиваться», — прокомментировала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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