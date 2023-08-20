Подмосковье 20 августа 2023, 14:03 Фестиваль деревенской культуры прошел в поселке Лунево в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

На стадионе поселка Лунево городского округа Химки состоялся фестиваль «День деревень». Жители местных населенных пунктов соревновались в конкурсах на лучший пирог и урожай, а гости праздника дегустировали сельскую кухню, катались на лошадях и участвовали в различных мастер-классах.

«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей. Фестиваль „День деревень“ стал уже традиционным, ведь он проходит не первый год. Люди приготовили столько интересных поделок и вкусных пирогов! Я считаю, что праздник удался», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Реклама

Лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар рассказала, что в этом году праздник прошел под эгидой фестиваля казачьей культуры «Яблочный Спас». Жители угощали друг друга яблоками и пирогами, а также мастерили интересные поделки из овощей и фруктов.

«Как и всегда, праздник прошел весело и с теплотой», — добавила она.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

По итогам конкурсов победителями признали жителей деревни Поярково. Старостам вручили памятные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».