20 августа 2023, 14:03
Фестиваль деревенской культуры прошел в поселке Лунево в Химках
На стадионе поселка Лунево городского округа Химки состоялся фестиваль «День деревень». Жители местных населенных пунктов соревновались в конкурсах на лучший пирог и урожай, а гости праздника дегустировали сельскую кухню, катались на лошадях и участвовали в различных мастер-классах.
«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей. Фестиваль „День деревень“ стал уже традиционным, ведь он проходит не первый год. Люди приготовили столько интересных поделок и вкусных пирогов! Я считаю, что праздник удался», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.
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Лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар рассказала, что в этом году праздник прошел под эгидой фестиваля казачьей культуры «Яблочный Спас». Жители угощали друг друга яблоками и пирогами, а также мастерили интересные поделки из овощей и фруктов.
«Как и всегда, праздник прошел весело и с теплотой», — добавила она.
По итогам конкурсов победителями признали жителей деревни Поярково. Старостам вручили памятные грамоты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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