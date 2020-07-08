Фестиваль Чайковского в Клину состоится. Билеты будут дешевле, а в репертуаре появятся новые произведения

Фестиваль Чайковского в Клину в этом году состоится. Он пройдет с 31 июля по 9 августа. Окончательный вердикт остается за Роспотребнадзором, но уверенность, что мероприятие все-таки будет, почти стопроцентная. Скоро начнут продажу билетов, в этот раз они будут дешевле, чем обычно.

Источник фото: телеканал «360»

По объективным причинам фестиваль Чайковского в этом году будет не международным. Но от этого мероприятие не стало менее ожидаемым. Гостей Клин ждет с 31 июля по 9 августа. Билеты уже скоро можно будет приобрести, причем по более низким ценам, чем обычно. Все делается для того, чтобы жители и гости Подмосковья смогли насладиться музыкой.

«Мы приняли для себя решение, что мы сделаем цены на билеты на фестиваль чуть ниже, чем это было. А день открытия и закрытия сделаем цены условно в 100 рублей», — уточнила Елена Харламова, министр культуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Мест, конечно, станет меньше. Вместо привычных полутора тысяч — 600-700. Все из-за требований по соблюдению дистанции. Зато программа обещает многое. К примеру, часть «Неизвестный Чайковский». Некоторые произведения исполнят впервые, это неоконченные или не столь известные работы Петра Ильича.

Среди них фрагменты оперы «Ундина», которую Чайковский сжег из-за отказа директора императорского театра ее ставить. Композитор опомнился, пытался написать заново по памяти. Но не смог. Зато некоторые партии оттуда перекочевали в написанное позднее «Лебединое озеро».

Будет и драма. Евгений Миронов и Елизавета Боярская представят спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления». Пушкин в сопровождении музыки Чайковского. Евгений Миронов признался, скоро он и сам станет Чайковским.

Источник фото: телеканал «360»

«Я открою небольшую тайну. Буквально через неделю у меня начнутся и закончатся — очень быстро — это всего два дня — съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пока небольшой, пилотный проект», — поделился Евгений Миронов, народный артист России.

На фестивале покажут и музыкальные ассоциации с великим мастером. За это возьмутся джазмены из команды Игоря Бутмана. Сам он уверен, что Чайковский тоже импровизировал. К тому же после форума обещают еще больше музыки. На август уже запланирован и джазовый фестиваль.

Распространение коронавируса быстро идет на спад, это позволяет отменить ограничительные меры в Подмосковье. Власти региона рассчитывают, что запрет на уличные массовые мероприятия можно будет отменить уже с 27 июля.