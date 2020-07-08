Власти Подмосковья назвали вероятную дату возобновления массовых мероприятий в регионе

Улучшение ситуации с распространением коронавируса способствует отмене ограничительных мер в Подмосковье. Власти региона рассчитывают, что запрет на уличные массовые мероприятия можно будет отменить уже с 27 июля.

«Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 [июля] у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области», — сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова во время пресс-конференции.

Она добавила, что областное правительство уже подготавливает для жителей четыре массовых мероприятия. С 31 июля стартует Международный фестиваль искусств Чайковского. Мероприятие пройдет в формате open air и будет длиться до 9 августа. Площадкой для проведения фестиваля выбрали Мемориальный музей-заповедник Чайковского в Клину.

Запрет на проведение массовых мероприятий стал одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Сейчас ситуацию уже удалось стабилизировать, поэтому в Московской области сняли многие ограничения. Так, жители региона могут ходить в магазины, парки и фитнес-центры. Работают гостиницы, детские сады и библиотеки. При этом масочный режим все еще продолжается.

В Московской области, по последним данным, выявили 59 716 случаев COVID-19. Выздоровели уже 39 550 заболевших. Скончались 970 инфицированных.