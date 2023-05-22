Подмосковье 22 мая 2023, 13:09 Фестиваль брейк-данса «Круговорот-2023» прошел в Королеве Евгений Лавряшин

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Фестиваль брейк-данса «Круговорот-2023» состоялся в городском парке Королева. В мероприятии приняли участие более 100 би-боев (мастеров брейк-данса) с разных уголков Подмосковья и других городов России. Также фестиваль посетили танцоры из Китая — Tarra и Sika.

Соревнования продлились около шести часов, музыкальное сопровождение обеспечили профессиональные диджеи. Для зрителей спортсмены также провели мастер-класс по брейк-дансу.

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«Высочайший уровень мастерства. Это одно из самых лучших мероприятий, которые были в нашем городе, незабываемые впечатления. Хотелось бы, чтобы его провели еще раз», — поделилась местная жительница.

Лучшими в стиле Footwork судьи признали би-боя из Москвы Деила, второе место завоевал представитель Рязани Funky Shem. В номинации «2×2» победу одержали местные танцоры I–Van и Bars. Мероприятие организовал молодежный центр «Космос» при поддержке администрации городского округа Королев.

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