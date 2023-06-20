Подмосковье 20 июня 2023, 13:06 Фестиваль акустической и живой музыки «Лампа» пройдет в Солнечногорске 24 июня МБУК «Парки Солнечногорья» / МБУК "Парки Солнечногорья"

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На главной сцене набережной озера Сенеж в Солнечногорске снова проведут музыкальный фестиваль «Лампа». В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что мероприятие состоится 24 июня.

Гости фестиваля услышат музыку в жанрах инди, фолк, пост-рок, гранж и многих других. Организаторы подготовили мастер-классы, настольные игры, художественную ярмарку клуба иллюстраторов, фуд-корт.

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Арт-фестиваль «Лампа» проводится ежегодно и собирает музыкантов, художников и фанатов аниме. На мероприятии можно не только послушать выступления, но и попробовать себя в разных творческих направлениях. Начало в 12:00, вход свободный.

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