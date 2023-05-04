Подмосковье 04 мая 2023, 17:31 Феромонные ловушки от короеда-типографа развесили в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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В апреле специалисты «Мособллеса» расставили феромонные ловушки против короеда-типографа в лесах Московской области. Об этом сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.

Сотрудники будут развешивать ловушки до сентября на севере и западе региона. Их размещают в ельниках, где ранее выявляли очаги с насекомыми.

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«Еженедельно специалисты ведут учет численности насекомых, попавших в ловушки. Благодаря этим данным фиксируется состояние очагов и вероятность их разрастания», — уточнили в комитете.

Также специалисты следят за популяциями других вредителей, таких как непарный шелкопряд, шелкопряд-монашенка, рыжий сосновый пилильщик и зеленая дубовая листовертка.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

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