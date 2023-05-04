04 мая 2023, 17:31
Феромонные ловушки от короеда-типографа развесили в лесах Подмосковья
В апреле специалисты «Мособллеса» расставили феромонные ловушки против короеда-типографа в лесах Московской области. Об этом сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.
Сотрудники будут развешивать ловушки до сентября на севере и западе региона. Их размещают в ельниках, где ранее выявляли очаги с насекомыми.
Реклама
«Еженедельно специалисты ведут учет численности насекомых, попавших в ловушки. Благодаря этим данным фиксируется состояние очагов и вероятность их разрастания», — уточнили в комитете.
Также специалисты следят за популяциями других вредителей, таких как непарный шелкопряд, шелкопряд-монашенка, рыжий сосновый пилильщик и зеленая дубовая листовертка.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама