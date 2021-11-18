Фермы и сельхозпроизводители в Подмосковье получили более двух тысяч гектаров земли в аренду

Сельхозпроизводители из Подмосковья в этом году получили в аренду более двух тысяч гектаров земли в качестве господдержки отрасли. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что речь идет о 41 земельном участке областной собственности, расположенных на территории региона. Их получили 22 фермерских хозяйства и производителя сельхозтоваров, работающие в Московской области.

«Земельные участки, принадлежащие Московской области, в аренду на срок до 5 лет получили 22 сельхозпроизводителя в 12 городских округах», — сказала Адигамова.

Проекты по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур, разведению крупного рогатого и молочного скота, производству и реализации молока и многие другие будут реализованы в Раменском и Талдомском городских округах, Чехове, Рузском городском округе, Шаховской, Егорьевске, Серебряных Прудах, Кашире, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Дмитровский городских округах.

Зампредседателя подмосковного правительства, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что власти поддерживают сельхозпроизводителей, так как они обеспечивают поступление на рынок широкого выбора качественных продуктов, благодаря им также появляются новые рабочие места и, конечно, происходят поступления в бюджет региона.