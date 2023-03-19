Подмосковье 19 марта 2023, 17:34 Фермерское хозяйство из Серпухова стало лидером по производству перепелиного яйца в Подмосковье Мария Панина

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Шепиловская птицефабрика из Серпухова вошла в тройку крупнейших производителей перепелиных яиц в Московской области. В 2022 году птицефабрика поставила более 28 миллионов штук, что составило 32% общего объема всех яиц в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

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Перепеловодческий комплекс является вторым по объемам производства перепелиного яйца в России, и первым — в Подмосковье.

Как рассказал гендиректор птицефабрики Александр Уляев, инженер и экономист по образованию, что изначально не ставил цели заниматься именно перепелками.

«Можно сказать, что все произошло случайно. Знакомый председатель совхоза нас спровоцировал, завели коров. Познакомились с фермером из Раменского, он отдал первую партию перепелов. Поставил их в клетках прямо в коровник. Оказалось, что промышленным разведением перепелов никто не занимается. Предприятие выросло быстро — первые птицы заехали в 2005 году, а в 2007 уже было крупное производство», — рассказал бизнесмен.

Сегодня поголовье фабрики — более 200 тысяч птиц, на предприятии полного цикла работают 87 человек. В прошлом году комплекс получил крупную субсидию от государства на развитие производства.

Птицефабрика выпускает мясо перепелов, полуфабрикаты, тушенку. Перепелиные яйца есть не только свежие, но и маринованные, копченые, которые также пользуются большим спросом.

У Александра Уляева — большие планы по популяризации перепеловодства в регионе.

«В этом году собираюсь активно заняться новым перспективным проектом, мини-фабриками по выращиванию птиц в контейнерах. Компактный контейнер, оборудованный всем необходимым, сможет приобрести любой желающий», — поделился Александр Уляев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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