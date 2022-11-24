Подмосковье 24 ноября 2022, 10:02 Фермерский рынок создаст новые рабочие места в Волоколамске в 2023 году

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Фермерский рынок откроется на улице Панфилова в Волоколамске., сообщили в Минжилполитики региона. В нем смогут трудоустроиться 12 человек.

На маркете фермеры смогу продать собственные товары жителям напрямую. Его оборудуют киосками, столами и стендами с мясной, молочной и другой продукцией. Строительство завершат в октябре 2023 года. В проект вложили 32 миллиона рублей.

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