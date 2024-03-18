Подмосковье 18 марта 2024, 13:37 Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерский фестиваль пройдет в Королева с 22 по 24 марта. На нем фермеры представят свои продкты и авторские изделия.

Для гостей фестиваля проведут ярмарку, где они смогут приобрести натуральную продукцию и попробовать блюда по традиционным рецептам в русской печи. Им представят разнообразные сорта сыров, молочную продукцию, мед, мясные и рыбные деликатесы.

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Посетители также смогут посетить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек.

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