18 марта 2024, 13:37
Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта
Фермерский фестиваль пройдет в Королева с 22 по 24 марта. На нем фермеры представят свои продкты и авторские изделия.
Для гостей фестиваля проведут ярмарку, где они смогут приобрести натуральную продукцию и попробовать блюда по традиционным рецептам в русской печи. Им представят разнообразные сорта сыров, молочную продукцию, мед, мясные и рыбные деликатесы.
Реклама
Посетители также смогут посетить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Фестивали
Реклама
Реклама