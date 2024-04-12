Подмосковье 12 апреля 2024, 18:02 Фермерский фестиваль начался в Центральном парке в Королеве Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Королевский фермерский фестиваль, посвященный Дню космонавтики, начался 12 апреля и продлится до воскресенья. Здесь можно приобрести натуральную продукцию от подмосковных производителей.

«Фермерские фестивали — это уникальная возможность для жителей и гостей региона познакомиться с традиционными рецептами и насладиться разнообразием натуральных продуктов прямо от производителей. На торговой площадке представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, меда, мясных и рыбных деликатесов», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

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В парке оборудовали шесть торговых домиков. Здесь можно найти молочную продукцию от КФХ «Ляшенко» из Пушкинского городского округа, мясные деликатесы от компании «Старорусские балыки» из Звенигорода, колбасы и паштеты ручной работы от торговой марки «Итальянец в России» из Волоколамска.

Фермерский фестиваль работает в 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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