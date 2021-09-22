Гости ярмарок «Дары Подмосковья» смогут купить свежие овощи, фрукты и ягоды

Начался сезон вкусных заготовок на зиму, и вместе с ним заработали тематические ярмарки «Дары Подмосковья». Там жители смогут купить свежие овощи, фрукты, ягоды, а еще соленья, мед, орехи, колбасы и сладости.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, такие осенние ярмарки разворачивают каждый год. Они стали традиционными.

Это прекрасная возможность сделать запасы овощей, фруктов и ягод. Первую ярмарку уже провели в Луховицах Сергей Воскресенский.

Там, по словам министра, свою продукцию представили около 10 фермерских и свыше 20 личных хозяйств.

«В ближайшие выходные эти ярмарки пройдут в Серебряных Прудах, Химках и Шатуре», — отметил Воскресенский.

По его словам, самой большой популярностью на ярмарках «Дары Подмосковья» пользуется картофель. В лидерах также капуста, лук и морковь.

Для одиноких пенсионеров и малоимущих жителей организована бесплатная доставка овощей до дома Сергей Воскресенский.

Вместе с тем на ярмарках можно купить садовый инвентарь, удобрения, семена и многое другое.