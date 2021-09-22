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    22 сентября 2021, 13:44

    Гости ярмарок «Дары Подмосковья» смогут купить свежие овощи, фрукты и ягоды

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Начался сезон вкусных заготовок на зиму, и вместе с ним заработали тематические ярмарки «Дары Подмосковья». Там жители смогут купить свежие овощи, фрукты, ягоды, а еще соленья, мед, орехи, колбасы и сладости.

    Гости ярмарок «Дары Подмосковья» смогут купить свежие овощи, фрукты и ягоды | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, такие осенние ярмарки разворачивают каждый год. Они стали традиционными.

    Это прекрасная возможность сделать запасы овощей, фруктов и ягод. Первую ярмарку уже провели в Луховицах

    Сергей Воскресенский.

    Там, по словам министра, свою продукцию представили около 10 фермерских и свыше 20 личных хозяйств.

    «В ближайшие выходные эти ярмарки пройдут в Серебряных Прудах, Химках и Шатуре», — отметил Воскресенский.

    Гости ярмарок «Дары Подмосковья» смогут купить свежие овощи, фрукты и ягоды | Изображение 2

    По его словам, самой большой популярностью на ярмарках «Дары Подмосковья» пользуется картофель. В лидерах также капуста, лук и морковь.

    Для одиноких пенсионеров и малоимущих жителей организована бесплатная доставка овощей до дома

    Сергей Воскресенский.

    Вместе с тем на ярмарках можно купить садовый инвентарь, удобрения, семена и многое другое.