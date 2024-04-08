Подмосковье 08 апреля 2024, 17:43 Фермерская ярмарка прошла на фестивале «Зарайская нива» в Подмосковье пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Ярмарка фермерской продукции прошла на фестивале «Зарайская нива» в Подмосковье. На ней представили продукцию местных производителей и изделия ручной работы.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, фестиваль прошел в десятый раз и открыл сезон весенних полевых работ.

Реклама

«Зарайск — лидер по выращиванию зерновых и масличных культур. Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая. Министерство также оказывает господдержку нашим производителям, выделяя субсидии на удобрения, зерно, строительство ферм и складов», — сказал он.

В Зарайске также прошли выставки сельхозтехники, концерт и мастер-классы. Гости смогли попробовать продукцию местного производства и приобрести сыры, мясные и рыбные деликатесы, чай и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».