08 апреля 2024, 17:43
Фермерская ярмарка прошла на фестивале «Зарайская нива» в Подмосковье
Ярмарка фермерской продукции прошла на фестивале «Зарайская нива» в Подмосковье. На ней представили продукцию местных производителей и изделия ручной работы.
Как рассказал заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, фестиваль прошел в десятый раз и открыл сезон весенних полевых работ.
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«Зарайск — лидер по выращиванию зерновых и масличных культур. Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая. Министерство также оказывает господдержку нашим производителям, выделяя субсидии на удобрения, зерно, строительство ферм и складов», — сказал он.
В Зарайске также прошли выставки сельхозтехники, концерт и мастер-классы. Гости смогли попробовать продукцию местного производства и приобрести сыры, мясные и рыбные деликатесы, чай и многое другое.
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Зарайск
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