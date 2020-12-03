Более 47 тонн сыра сделали в Подмосковье за 9 месяцев

За девять месяцев 2020 года в Московской области произвели около 47,5 тысячи тонн сыра. Об этом заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Подмосковье на сегодняшний день занимает втрое место по производству сыра в России. Объем производства сыров и сырных продуктов за девять месяцев текущего года в регионе составил около 47,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло больше чем на 10%», — сказал Сергей Воскресенский.

Исполняющий обязанности министра отметил, что в Дмитровском городском округе Подмосковья создается сырный кластер. После его запуска регион планирует стать лидером по производству сыра в стране.

«В Московской области создается более 200 видов и сортов сыра. Его производством занимаются более 20 крупных предприятий и около 100 фермеров. И мы не останавливаемся, продолжаем реконструировать и строить молочные фермы, создавать сырные кооперативы», — добавил Воскресенский.

В Подмосковье производят твердые, полутвердые и мягкие сыры. Также в регионе делают плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, а также диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения, и другие. В прошлом году в Московской области произвели 3,3 тысячи тонны сыра.