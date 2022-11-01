Фермер из Коломны получил грант на развитие пасеки | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 23:50 Фермер из Коломны получил грант на развитие пасеки

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Фермер Тарас Недобер из Коломны получил грант «Агростартап» на развитие пасеки. Его бизнес-план оценили в три миллиона рублей. Эти деньги пчеловод потратил на приобретение земли и ульев. Запустить работу пасеки в полной мере мужчина планирует к концу 2023 года.

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Пчеловод занимается сельских хозяйством уже 10 лет. Расширить свой бизнес помог грант «Агростартап». Средства, а это три миллиона рублей, фермер потратил на приобретение земли и 150 домиков для пчел.

«В моем бизнес-плане было заложено приобретение 100 домиков деревянных, которые являются стационарными. И 50 ульев так называемых ППС из пластика. Они легкие. Ведь я планирую заниматься кочевым пчеловодством», — рассказал руководитель КФХ «Новая пчела» Тарас Недобер.

Запустить в работу все ульи фермер планирует в течение двух лет. Сейчас у Тараса 30 ульев. Полосатые трудяги в этом году собрали около 400 кг меда. В 2023 году пчеловод планирует завершить сезон с результатом в четыре тонны.

Также на пасеке появятся апидомики. И для желающих будут проводить экскурсии.