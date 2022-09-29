Фермер из Чехова получил землю для создания ягодной плантации | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Фермер из Чехова получил землю для создания ягодной плантации

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Участки общей площадью около девяти гектаров переданы фермерскому хозяйству «Алферовское» из Чехова в рамках программы господдержки. На этих землях создадут плантацию малины, ежевики и черной смородины.

«Это хозяйство вот уже пять лет занимается разведением крупного рогатого скота, а теперь планирует создать целую ягодную плантацию. Для этих целей им и были предоставлены два участка земли», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Сейчас на ферме «Алферовское» содержат 65 коров и делают свою молочную продукцию. Теперь фермер планирует заняться и растениеводством.

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«Земля — это главное для фермера. Если она есть, значит, нужно все попробовать. Решила посадить свой сад из кустарниковых культур. Климатические условия позволяют, почва — тоже, а главное — есть огромное желание. К тому же ягодная плантация — это красиво, вкусно и полезно!», — говорит глава КФХ Софья Хлюстова.

С начала года 19 сельхозпроизводителей получили в аренду 27 земельных участков в Подмосковье. Общая их площадь составила более 1430 гектаров. Кроме того, власти Подмосковья продолжают переводить неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.

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