Ферма в Серебряных Прудах получила землю на льготных условиях для выращивания картофеля и зерновых | 360°

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Ферма в Серебряных Прудах получила землю на льготных условиях для выращивания картофеля и зерновых

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Картофель, зерновые и бобовые начнут выращивать в новом хозяйстве, которое открылось в Серебряных Прудах благодаря программе «Подмосковные 10 гектаров». Миноблимущество передало фермерам из КФХ «Просторы» два участка земли общей площадью более 40 гектаров.

«Это уже десятый земельный участок, который предоставлен по программе „Подмосковные 10 гектаров“, действующей в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Восьми хозяйствам в безвозмездное пользование предоставлено свыше 390 гектаров земли», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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На двух земельных участках площадью более 40 гектаров фермеры из Серебряных Прудов планируют выращивать картофель, а также зерновые и бобовые культуры.

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«Крестьянское хозяйство „Просторы“ открыто буквально месяц назад. Земля предоставлена им на шесть лет — этого вполне достаточно, чтобы встать на ноги и заявить о себе», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как говорит глава фермерского хозяйства Марина Иванова, название «Просторы» родилось неслучайно.

«В Серебряных Прудах действительно настоящие просторы, есть где развернуться. Я, конечно, начинающий фермер, но планы у меня грандиозные. Начну с обработки земли, а далее — хороший урожай и его реализация. В путь, как говорится», — отметила она.

Землю аграриям предоставляют в трех подмосковных округах: Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре.

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Серебряные пруды

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