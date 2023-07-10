Подмосковье 10 июля 2023, 17:52 Ферма в Лотошине получила 48 гектаров земли для увеличения поголовья скота Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Лотошинская ферма «Лисино Хутор» получила земли по программе «Подмосковные 10 га». Здесь планируют увеличить молочное стадо и нарастить объемы производства.

«Ферма „Лисино Хутор“ была создана в прошлом году, получив грант „Агростартап“ в размере 4,9 миллиона рублей. В этом году по программе „Подмосковные 10 га“ хозяйству выделено 48 гектаров земли для увеличения поголовья животных», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Начинающие фермеры планируют поэтапно увеличить объемы производства до 125 тонн молока в год. Сейчас в хозяйстве содержатся 13 нетелей, куплены трактор и кормоуборочный комбайн.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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