10 июля 2023, 17:52
Ферма в Лотошине получила 48 гектаров земли для увеличения поголовья скота
Лотошинская ферма «Лисино Хутор» получила земли по программе «Подмосковные 10 га». Здесь планируют увеличить молочное стадо и нарастить объемы производства.
«Ферма „Лисино Хутор“ была создана в прошлом году, получив грант „Агростартап“ в размере 4,9 миллиона рублей. В этом году по программе „Подмосковные 10 га“ хозяйству выделено 48 гектаров земли для увеличения поголовья животных», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Начинающие фермеры планируют поэтапно увеличить объемы производства до 125 тонн молока в год. Сейчас в хозяйстве содержатся 13 нетелей, куплены трактор и кормоуборочный комбайн.
Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.
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Сельское хозяйство
Лотошино
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