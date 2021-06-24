Мелкий рогатый скот из Чехии привезли в Подмосковье для улучшения генофонда

В Подмосковье из Чехии привезли племенной мелкий рогатый скот. Животных завезли для дальнейшего скрещивания и разведения новых пород.

Благодаря козам и овцам из Чехии специалисты Московской области планируют улучшить генофонд животных. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Порядка 35 голов племенного мелкого рогатого скота из Чехии прибыли в городской округ Щелково. Козы англо-нубийской породы и овцы таких пород, как суффолк, тексель, цвартблес, поставлены на карантин на 30-35 дней», — рассказал Воскресенский.

На карантин животных поставили сотрудники государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области. Перед этим они провели клинический осмотр и проверку ветеринарных сопроводительных документов.

В течение месяца специалисты будут ежедневно проводить клинический осмотр с термометрией, диагностику и и копрологические исследования на различные болезни, а также вакцинируют животных от сибирской язвы.