Подмосковье 31 мая 2023, 13:29 Фельдшерский пункт в Кривцове под Солнечногорском отремонтируют в 2023 году

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Ремонт фельдшерско-акушерского пункта начался в Кривцове под Солнечногорском. Работы завершат в 3-м квартале 2023 года.

Кривцовский ФАП расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, построенного в 1971 году.

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«В помещениях Кривцовского ФАПа последний раз ремонт проводился около 30 лет назад. Здесь медицинскую помощь получают 2300 человек. На время проведения ремонта жители муниципалитета могут обращаться в любое медицинское учреждение Солнечногорской областной больницы. Одно из ближайших — Ленинская участковая больница в деревне Тимошино», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Сегодня в фельдшерском пункте ведутся демонтажные работы. В планах — отремонтировать электропроводку и освещение, покрасить стены, заменить напольное покрытие, двери, плитку на стенах в санузле и процедурном кабинете, обновить сантехнику.

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют центральную поликлинику, подвал в Московском областном госпитале для ветеранов воин и еще два фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Новая и Лыткино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Ворорбьев рассказал, что в центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки» появится новое оснащение и бассейн.

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