Подмосковье 19 января 2023, 23:13 Федерация бокса России провела крещенские купания в центре «Остров Русский» под Серпуховом

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Федерация бокса России совместно с Центром прогресса бокса организовали крещенские купания в культурно-развлекательном центре «Остров Русский» под Серпуховом. Служба и освящение купели проходили с 23 часов 18 января, а купания продлились до шести часов вечера 19 января.

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Сразу после праздничной службы одним из первых погрузился в воду чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Во-первых, это традиции наших предков, это культура наша, это самое ценное, что у нас есть — наши традиции», — сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Организация купаний в центре «Остров Русский» была на достойном уровне — безопасные спуски к воде, мужская и женская раздевалки, а после купания можно было погреться в отдельном павильоне. Да не просто так — а под песни — на мероприятии даже выступил хор.

Все желающие после купания могли согреться горячим чаем или безалкогольным глинтвейном, в ассортименте были и традиционные угощения — блинчики с вареньем, пирожки, вафли, причем абсолютно бесплатно. Также участники купаний на «Острове Русский» могли еще и сделать фото на память с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым.

О безопасности верующих тоже не забыли. Рядом с купелью дежурили машина скорой помощи и полиция. К счастью, их помощь в итоге не потребовалась.

«Все по плану. Слава богу, без происшествий, следим, смотрим за ситуацией. Тем, кто имеет проблемы с сердцем, я думаю, им перед тем, как погружаться, нужно проконсультироваться с врачом. И пить больше чая с медом», — сказал врач-реаниматолог аэромобильного госпиталя МЧС России Андрей Ярцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре.

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