Подмосковье 19 января 2023, 00:29 «Мира и взаимопонимания». Воробьев поздравил участников крещенских купаний в Истре Губернатор Подмосковья Воробьев посетил крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре

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Крещенские купания начались в Московской области. Для верующих оборудовали сразу 220 мест, где можно окунуться в освященную воду. Одним из самых притягательных мест оказался Новоиерусалимский монастырь в городском округе Истра. Местную речку священники даже называют Иорданом. Поприветствовать купающихся приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сопровождении главы городского округа Татьяны Витушевой губернатор пообщался с пришедшими на купания жителями.

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«Добрый вечер. С праздником. Вы уже или еще?», — обратился Воробьев к маме двух детей.

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Мальчик тут же пожаловался, что ему пока окунуться не разрешили.

«Просто надо подготовиться», — пояснила мама.

Она призналась, что приводит детей на крещенские купания каждый год.

«Приобщение к духовным ценностям, особенно в наше время, должно быть с самого раннего возраста», — пояснила женщина.

Около купели уже собралась большая толпа из желающих окунуться в воды реки. Для пришедших оборудовали палатки для переодевания. За соблюдением порядка следили сотрудники полиции. Дежурили врачи скорой помощи и спасатели. Сориентироваться жителям помогали волонтеры.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы подготовили порядка 220 мест в Подмосковье, где можно окунуться. Надеемся, что они всем понравятся», — обратился к собравшимся Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и спасателей, которые внимательно следят за ситуацией и обеспечивают безопасность всех собравшихся.

«Ну, а всем нам хочу пожелать мира, добра, любви, взаимопонимания, поддержки друг друга. Чтобы наша страна развивалась, а наши дети радовали своими успехами», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор также пообщался с местными жителями, которые пришли на купания к Новоиерусалимскому монастырю. Среди них оказалась мама участника специальной военной операции Юлия. В беседе с Андреем Воробьевым она рассказала, что вечера посвящает работе в волонтерском центре.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Все вечера мы кроим, строчим одежду, флисовые кофты для ребят на фронт. Уже отправили штук 600. „Флиски“ очень нужны в холод. Мы еще и носки из этого материала шьем. Девчонки также делают мешочки для сухариков, окопные свечи», — рассказала Юлия.

Рядом с купелью главу Московской области встретил наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт. Он окропил губернатора святой водой, а после предложил выпить стакан крещенской воды.

«Хотелось поблагодарить вас и главу городского округа за такую любовь и внимание к нашему монастырю. Вы знаете, Иордан он один у нас в России. Поэтому наш монастырь и река Истра остаются центром этого праздника», — заявил священник.

Архимандрит поздравил губернатора с праздником и вручил на память подарок — картину с видом монастыря.