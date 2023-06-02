Подмосковье 02 июня 2023, 23:47 Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске принял первых пациентов

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В Подольске заработал Федеральный реабилитационный центр при Российской детской клинической больнице. Стационар уже принял первых пациентов.

«На самом деле, очень странные ощущения: и ходишь, и в это же время понимаешь, что тебя держат и идут за тебя», — рассказала пациентка Полина Кагина об экзоскелете.

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В центре самая современная техника и 25 видов медицинской помощи, которые доступны детям от месяца до 18 лет из разных уголков страны. Это нейро-, онко- и ортопедическая реабилитация. Для каждого пациента прописывают индивидуальный план лечения.

«В ближайшее время мы заработаем на полную мощность, это 200 коек круглосуточного стационара. Естественно, вместе с родителями», — сообщила директор Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Елена Петряйкина.

Вместе с сыном из Волгоградской области в центр приехала Малика Зарушева. Магомед начал часто терять сознание. В девять месяцев ему не могли поставить диагноз. В Москве специалисты Российской детской клинической больницы определили — это аутоиммунный энцефалит. Из-за него пострадала центральная нервная система. Теперь 13-летний мальчик начал заново постигать моторику.

«Это балансировка, то есть, он учится управлять своим телом заново. Много очень интересных тренажеров, реабилитационных. Надеемся, что нам здесь очень помогут», — заявила Зарушева.

Аппарат ориентируется на биологическую обратную связь. Спустя неделю занятий на этом тренажере появляются первые улучшения. Реабилитация включает в себя также массаж и бассейн.

«У них нет ни минуты свободной. День начался, девять утра, и как минимум до обеда они не присядут, это точно», — сообщил инструктор-методист ЛФК Ярослав Волошков.

Экзокисть помогает восстановить мелкую моторику. Оборудование создали специалисты НИИ имени Пирогова. Сейчас в стране более 20 рук-тренажеров, но скоро ими обеспечат все реабилитационные центры.

«Когда ребенок представляет движение, то энцефалограф считывает это желание сделать движение и передает его на экзоскелет. Эта экзокисть совершает за ребенка правильное действие, которое он придумал, которое он подумал сделать», — сообщил проректор по научной работе РНИМУ имени Пирогова Денис Ребриков.

Обстановку в центре максимально приблизили к домашней. Здесь обустроили большую гостиную с большим количеством игрушек и школу для пациентов на продолжительной реабилитации. Образовательный процесс проходит в рамках проекта «Учим знаем».

«Госпитальная школа — это часть государственной школы, и он получает уже аттестат этой школы. С выпускным вечером, с последним звонком. Эти дети нас учат. Учат нас выстаиванию, преодолению», — сообщил руководитель проекта Сергей Шариков.

В круглосуточном стационаре смогут помогать пяти тысячам детей в год, еще тысяча будет выздоравливать в дневном. Попасть сюда могут те, кому показана реабилитация. Все бесплатно и по ОМС. Нужно обратиться в поликлинику и получить направление.

Детально план действий помогут выстроить сотрудники колл-центра, которые проконсультируют по номеру: 8 800 555 04 94. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Российской детской клинической больницы rdkb.ru.

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