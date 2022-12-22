Подмосковье 22 декабря 2022, 21:54 Федеральные дорожные службы подключили к системе 112 в Подмосковье

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В Московской области федеральные дорожные службы подключили к системе 112. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Раньше информация от службы 112 поступала сначала в МВД, затем в отделы ГИБДД, после — в ситуационный центр, и только потом в дорожные службы. Сейчас информация будет поступать сразу в два канала — МВД и ситцентр, а после — напрямую в дорожные службы.

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«Мы подключили федеральные дорожные службы к системе 112, что позволит в 15 раз сократить время реагирования на сообщение о дорожно-транспортных происшествиях на федеральных, региональных и местных дорогах», — отметил Алексей Гержик.

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Министр уточнил, что попавшему в ДТП без пострадавших сразу будут направлять автомобиль прикрытия — это поможет снизить вероятность повторных ДТП и ликвидировать возможные тяжелые последствия. Водителя сразу проинформируют о необходимости покинуть дорогу.

Специалисты ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» прошли обучение и с января начнут работать в системе 112. Время реагирования на сообщение о ДТП на областных дорогах сократится с 30 до двух минут, отметили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что более 880 километров региональных дорог отремонтировали за год в Подмосковье.

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