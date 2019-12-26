План капремонта на 2019 год полностью выполнили в Подмосковье. Обновили 3111 домов

В Московской области полностью выполнили план капремонта на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

В краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году было запланировано отремонтировать 2654 дома на сумму 22,7 миллиарда рублей.

«В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в 2654 жилых зданиях. План 2019 года выполнен полностью. Кроме плановых показателей, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализует дополнительные программы по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В программу 2019 года было также включено 457 домов в 43 муниципальных образованиях на сумму 9,3 миллиарда рублей. Эта программа выполнена полностью — на 100%. В рамках данной программы было проведено утепление фасадов и произведен ремонт кровель.

Напомним, программа капремонта Подмосковья является самой большой в России — в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности 44 017 домов.

С 2014 по 2019 год в рамках программы капитального ремонта в Московской области было отремонтировано более 11,5 тысячи многоквартирных домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона жителей региона. За этот период было также заменено порядка 10 тысяч лифтов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, размещенной на сайте Фонда.