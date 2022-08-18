Фасады 21 дома отремонтируют в Истре до конца года

В рамках программы капитального ремонта текущего года в городском округе Истра запланировано отремонтировать фасады 21 многоквартирного дома. На сегодняшний день девять из них уже привели в порядок.

В других городских округах Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту внешнего облика домов. Как сообщили в Министерстве ЖКХ региона, в прошлом году обновили фасады в 320 многоквартирных домах, план на 2022 год — 660 фасадов. В общей сложности, с самого начала работы программы в Подмосковье привели в порядок 3 500 фасадов.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов. Ознакомиться с адресной программой ремонта на 2022 год можно на сайте Фонда.

Собственники домов, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, могут следить за ходом проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом.

Также в Подмосковье продолжается большая программа по капитальному ремонту школ и детских садов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большинство объектов должны открыться к 1 сентября.