Подмосковье 09 апреля 2023, 01:29 Фармкомпания из Ступина за несколько месяцев наладила выпуск более 600 тысяч единиц продукции Андрей Семибратов

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Фармацевтическая компания из Ступина «Интелбио» за несколько месяцев увеличила выпуск препаратов с 400 до 600 тысяч единиц в месяц. Это стало возможно благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Программа рассчитана на полгода.

«Важен компетентный взгляд со стороны, поэтому приняли решение стать участниками нацпроекта», — рассказал замдиректора компании Андрей Гуреев.

За это время специалисты Регионального центра компетенций оцифруют бизнес-процессы предприятия, найдут точки роста и дадут рекомендации по увеличению эффективности предприятия.

Ожидаемое увеличение эффективности компании составляет 20-30%.

Предприятие занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и продвижением препаратов для лечения и профилактики заболеваний и состояний кожи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главной задачей властей региона адаптацию экономики к вызовам.

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