Подмосковье 23 ноября 2023, 11:59 Фабрика современной выпечки в Лобне создала 129 новых рабочих мест в 2023 году Телеканал «360»

Читать 360tv в

Фабрика современной выпечки наращивает производство в Лобне. С начала года предприятие создало 129 новых рабочих мест. В планах на 2024-й — выход на рынки Китая, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фабрика современной выпечки поставляет свою продукцию не только в магазины Лобни. Изделия местных пекарей можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону и в других городах страны.

Реклама

Четыре производственные линии и современное оборудование позволяют расширять ассортимент и увеличивать объемы. Слойки, круассаны, торты, пирожные, кексы и сэндвичи — это далеко не полный перечень продукции, расширять который помогает технология шоковой заморозки.

Без профессионалов успеха не достичь даже на самом современном оборудовании, поэтому на фабрике стараются создать комфортные условия для сотрудников. Это и питание, и общежитие для иногородних, и возможность повышать квалификацию, и гибкая система оплаты, которая позволяет увеличить производительность.

«Данное предприятие очень активно развивается на сегодняшний день, продажи его и производство увеличились в полтора раза за 2023 год. Продукция очень востребована. Это производство полностью работает на Россию, обеспечивая всю нашу страну продукцией быстрой и свежей заморозки», — рассказала председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Феляева.

На встрече с главой городского округа Лобня Игорем Демешко пекари обсудили вопросы взаимодействия с федеральными торговыми сетями, планы развития предприятия и возможную помощь для покупки нового оборудования.

«Мы, благодаря этой встрече, достигли мгновенного результата: нашли местного поставщика по пластовому маслу. Наметили перспективные точки взаимодействия, в том числе по инвестиционной политике, по развитию бизнеса в Лобне, по организации новых рабочих мест», — отметил операционный директор компании Виталий Шемякин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».