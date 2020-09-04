Ежемесячную выплату на питание детей и матерей оформили свыше 224 тысяч раз в Подмосковье с начала года

Ежемесячную выплату на питание назначили более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья с начала года. Среди них кормящие мамы, беременные и дети до трех лет. Об этом сообщили в областном Министерстве социального развития.

Беременным выплатят 400 рублей, кормящим матерям и детям от одного года — тысячу, а детям в возрасте от года до трех лет — 600 рублей. Об этом сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для получения выплаты необходимо будет подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения, выбранное по месту жительства Ирина Фаевская.

Такую выплату оформляют по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национальной программы «Демография».

С начала 2020 года в Подмосковье изменили формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Вместо молочной кухни в натуральном виде им назначают ежемесячную денежную выплату.