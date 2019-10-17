С нового года в Подмосковье могут закрыть молочные кухни. Продуктовые наборы заменят на ежемесячные денежные выплаты. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на заседании Мособлдумы.

Как рассказал председатель профильного комитета Андрей Голубев, такой шаг позволит сэкономить около 180 миллионов рублей за счет закрытия пунктов выдачи продуктовых наборов. Средства можно будет направить на нужды медицинских учреждений.

Сама идея закона родилась на основе многочисленных обращений беременных и мам.

«Не секрет, что набор этих продуктов питания очень сильно различался по качеству и по количеству и по закупочной цене. Сами получатели, а именно мамы, неоднократно предлагали нам рассмотреть возможность перехода на денежную компенсацию», — объяснил Андрей Голубев.

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Уже определены и размеры выплат. В зависимости от возраста ребенка размер пособия составит от 400 до 1000 рублей. Если законопроект окончательно примут, ежегодно на эти цели будут направлять около 2,5 миллиарда рублей.

Кстати, несколько муниципалитетов в качестве эксперимента уже отказались от молочной кухни. Это Ивантеевка, Зарайск и Раменское. Выплаты вместо продуктовых наборов там получали беременные и те, у кого есть дети до трех лет. В итоге около 70% из тех, кто получал льготу, высказались за монетизацию. Поэтому решение ввести денежную выплату вынесено на региональный уровень.