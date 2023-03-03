Подмосковье 03 марта 2023, 15:45 Ежеквартальный форум «Управдом» состоялся в Мытищах

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Ежеквартальный форум «Управдом» провели в Мытищах. В феврале жители округа прошли обучение по расчетам тарифов, а в этот раз внимание уделили коммунальным вопросам.

Основными темами в повестке жилищного форума стали начисления за отопление, программа капитального ремонта и благоустройство территории.

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«С привлечением необходимых надзорных органов, ответственных лиц <…> и в ходе такой живой работы — либо проблемы решаются на местах, либо отдаются на проработку с последующим <…> положительным результатом», — отметил председатель комиссии общественной палаты по ЖКХ и благоустройству Роман Коробейкин.

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Также на встрече обсудили последствия несвоевременной передачи показаний, модернизацию систем теплоснабжения и объемы потребления энергии. Все обращения граждан зафиксированы и взяты в работу профильными ведомствами.

Следующая встреча состоится уже в конце марта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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