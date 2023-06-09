Подмосковье 09 июня 2023, 18:45 Ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в Подмосковье 17 июня

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В Подмосковье 17 июня пройдет ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец». Для посетителей будут работать точки продаж натуральной фермерской продукции: сыра из козьего и коровьего молока, квашенной и соленой продукции, мяса, а также овощей, ягод и многого другого.

«В программу гастрономического фестиваля включены выставки-продажи сельскохозяйственной продукции десяти местных товаропроизводителей и фермерских хозяйств, а также владельцев личных подсобных хозяйств», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Кроме того, все желающие смогут попробовать огурцы в самых разных видах: свежем, соленом, маринованном и даже варенье из овоща. Важной частью программы станет засолка огурцов в большой «Бочке дружбы», которая хранится целый год и открывается на следующем фестивале.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, концерт, игры, а также будут организованы тематические фотозоны. Мероприятие состоится в Луховицах в парке имени Воробьева.

Рост малого бизнеса наблюдается в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня субъекты МСП занимают 24,8% валового регионального продукта.

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