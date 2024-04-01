Подмосковье 01 апреля 2024, 13:07 Ежегодный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Читать 360tv в

Традиционный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля. Мероприятие даст старт весенним полевым работам. Фестиваль начнется в 11:00 в парке культуры и отдыха в Зарайске.

Региональные фермеры предложат гостям продегустировать и купить натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами. Помимо этого, на фестивале представят около 30 сельскохозяйственных машин.

Реклама

На выставке техники гости не только увидят умные тракторы, но и смогут посидеть за рулем. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и лотерее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».